Nouvelles accusations d'obsolescence programmée contre Apple

Selon HOP, les pratiques d'Apple, y compris la sérialisation et l'indisponibilité des pièces détachées à des prix raisonnables, ont des conséquences importantes sur l'environnement et la société. L'association soutient que ces stratégies sont contraires au développement de l'économie circulaire, limitant le droit à la réparation et la démocratisation du reconditionnement.



« La réparabilité des objets doit s'imposer à tous les acteurs, même les géants de la tech, qui ne sont pas au-dessus des lois, ni des limites de la planète », explique Laetitia Vasseur, co-fondatrice et déléguée générale de HOP. La prolongation de la durée de vie d'un smartphone de seulement un an réduit son empreinte écologique de 25%, tandis que l'achat d'un smartphone reconditionné peut réduire son impact environnemental de près de 88% et son coût jusqu'à 75%, rappelle l'organisation.