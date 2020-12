Nouvelles aides pour les cafés, les restaurants et les discothèques

Dans les secteurs des cafés, de la restauration et de l'hôtellerie, les gérants qui n'ont pas eu d'autre choix que de prendre un autre travail vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité pour leur entreprise. C'est le résultat du « dialogue constructif » entre le ministère de l'Économie et les organisations professionnelles (UMIH, GNI, SNRT, Snarr et GNC), qui se félicitent « des mesures fortes annoncées pour soutenir l’ensemble des entreprises du secteur en difficulté ». L'accès au fonds de solidarité est particulièrement important pour les restaurateurs et les gérants de discothèques, dont les établissements sont fermés depuis de nombreuses semaines.



Les entreprises qui ont été fermées administrativement peuvent recourir à une aide qui peut se monter jusqu'à 10.000 euros, ou encore 20% du chiffre d'affaires mensuel (une indemnisation plafonnée à 200.000 euros). Pour les entreprises touristiques, événementielles, de l'hôtellerie-restauration, du sport et de la culture, ainsi que pour les cafés qui ne sont pas fermés mais dont le chiffre d'affaires a plongé de moitié, le gouvernement prévoit une aide de 10.000 euros ou 15% du chiffre d'affaires mensuel. Cela peut grimper jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mensuel si la perte est de 70%.