Nouvelles aides publiques pour EDF et Air France-KLM

EDF va procéder à une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, pour laquelle l'État (actionnaire à 84%) s'est engagé à contribuer à hauteur de 2,1 milliards. Bruno Le Maire a expliqué qu'il s'agissait de permettre à l'entreprise de « restaurer ses comptes » et de pouvoir investir dans l'avenir : Emmanuel Macron a tracé une feuille de route ambitieuse pour la relance de la filière nucléaire, et EDF en sera la cheville ouvrière.



Cet argent public ne suffira « évidemment pas », a précisé le ministre de l'Économie, car les investissements nécessaires sont énormes, plus de 50 milliards d'euros selon un audit publié par le gouvernement. Les pouvoirs publics devront donc remettre la main à la poche dans les prochains mois et les prochaines années. Et EDF n'est pas la seule entreprise publique à demander une attention financière.