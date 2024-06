Nouvelles craintes sur les prix des carburants

Malgré ces mesures, l'Opep+ fait face à des obstacles majeurs. Mukesh Sahdev, analyste de Rystad Energy, explique que « les barils réellement mis sur le marché sont probablement plus élevés que ce qui est comptabilisé ». Cette surproduction, observée notamment en Irak, au Kazakhstan et en Russie, risque de compromettre la stratégie du cartel.



L'Opep+ a également accepté d'augmenter l'objectif de production des Émirats arabes unis de 300.000 barils par jour. Ce relèvement de quota permet à Abou Dhabi de maintenir des coupes de façade tout en augmentant ses volumes, une mesure prise à l'appel de l'Arabie saoudite pour partager le fardeau des réductions.



Les perspectives de la demande mondiale de pétrole restent incertaines. L'Opep maintient ses prévisions pour 2024, mais l'Agence internationale de l'énergie (AIE) est moins optimiste, ayant revu à la baisse ses estimations.



Les décisions de l'Opep+ de prolonger et d'ajuster les coupes de production de pétrole comportent des risques significatifs pour les prix des carburants à la pompe. La raréfaction de l'offre pourrait entraîner une hausse des coûts pour les consommateurs. De plus, les surproductions non comptabilisées et les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ajoutent à l'incertitude, risquant de provoquer des fluctuations imprévisibles des prix.