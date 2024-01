Nouvelles sanctions pour les sites web de l'administration ne respectant pas l'accessibilité

Malgré l'obligation légale instaurée en février 2005, la mise en accessibilité des sites publics a connu plusieurs reports. L'objectif actuel est de rendre totalement accessibles les 250 démarches en ligne les plus courantes d'ici fin 2025. Selon les critères du Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA), seules 6 démarches sur 248 étaient entièrement accessibles en juillet 2023. Parmi les démarches les plus accessibles figurent les demandes de vignettes Crit'Air et les saisines de la Défenseure des Droits.



La situation s'avère plus complexe pour 125 démarches, partiellement accessibles (entre 50 % et 99 % de conformité au RGAA), comme la déclaration de naissance ou la demande de logement en cité universitaire. Pire encore, 78 démarches usuelles restent totalement inaccessibles pour les personnes handicapées, y compris des services essentiels comme les demandes de bourse pour les étudiants ou l'inscription au registre national du refus des dons d'organes.