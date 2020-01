Nouvelles suppressions d'emplois en vue pour Nissan

Nissan s'apprête déjà à supprimer 12 500 postes d'ici 2023, ce qui représente 10% de ses effectifs. L'annonce de cette coupe claire a été faite en juillet dernier. Mais le constructeur devrait se séparer de 4 300 postes supplémentaires et il envisage la fermeture de deux usines. C'est principalement l'Europe et les États-Unis qui subiront les principales pertes, notamment dans les départements marketing et vente.



De la sorte, le groupe industriel pourrait économiser 4,4 milliards de dollars tout en retrouvant le niveau de profitabilité de la concurrence d'ici trois à quatre ans. Une opération qui nécessite de réaliser des économies et de relancer la marque. Pour cela, la direction veut dépoussiérer la gamme de véhicules, une tâche qui s'annonce ardue mais qui est indispensable à la survie de l'entreprise.