Novembre 2021 : collecte négative pour Livret A et LDDS

En novembre 2021, selon les données de la Caisse des Dépôts et Consignations, les Français ont retiré plus d’argent qu’ils n’en ont déposé sur leurs deux livrets défiscalisés. La décollecte cumulée du Livret A et du LDDS atteint 360 millions d’euros, ce qui fait tomber l’encourt total à 468,6 milliards d’euros.



Contrairement à ce que les Français ont l’habitude de faire, en novembre 2021 c’est le Livret de Développement Durable et Solidaire qui a été le plus ponctionné : 270 millions d’euros y ont été retirés, contre seulement 90 millions d’euros pour le Livret A.