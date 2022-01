Nucléaire, gaz naturel : des énergies vertes pour la Commission européenne

C'est une victoire pour la France, qui bataillait depuis de long mois à Bruxelles pour arracher un label « vert » pour l'énergie nucléaire, faisant face à l'opposition de l'Allemagne et d'autres pays. C'est désormais chose faite. « La Commission estime que le gaz naturel et le nucléaire ont un rôle à jouer pour faciliter la transition vers un avenir essentiellement fondé sur les énergies renouvelables », a expliqué l'exécutif européen.



La décision est d'importance, puisqu'elle facilite le financement de centrales nucléaires et à gaz qui désormais, sont respectueuses de l'environnement. Par conséquent, ces projets coûteront moins cher et les investisseurs, pressés d'ajouter des projets « verts » dans leurs portfolios, pourront ouvrir le robinet. Ces deux énergies entrent de plain pied dans la stratégie européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.