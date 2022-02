Nvidia ne rachètera pas ARM à SoftBank

Dès septembre 2020, et encore plus par la suite, plusieurs régulateurs avaient émis des réticences concernant l’opération : les autorités de la concurrence britannique, américaine et européenne semblaient peu favorables. Il en allait de même chez des géants de la high-tech, dont Microsoft et Qualcomm, inquiets de voir le fondeur dont ils utilisent en partie les puces passer entre les mains du spécialiste des cartes graphiques.



Des inquiétudes suffisamment poussées, sur fond de pénurie de micro-processeurs et de risque de disruption de la concurrence, qui auront poussé Nvidia et SoftBank à mettre un terme à l’opération. Nvidia, selon les informations du Financial Times, paiera 1,25 milliard de dollars à SoftBank pour son abandon.



De son côté, SoftBank aurait déjà dans les cartons le futur d’ARM : une introduction en Bourse, à Wall Street, qui serait réalisée avant la fin de l’année 2022.