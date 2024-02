Nvidia surpasse (temporairement) Google et Amazon en Bourse

Le 13 Février 2024, par Paolo Garoscio

L'émergence de Nvidia comme l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde change radicalement la donne. Spécialiste des puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA) et des cartes graphiques, Nvidia a établi un nouveau record en Bourse en février 2024. En février 2024, l'entreprise a atteint une capitalisation boursière de 1 830 milliards de dollars, surpassant temporairement des géants comme Amazon et Google.



Nvidia profite pleinement de l’Intelligence Artificielle La trajectoire de Nvidia depuis octobre 2022, où elle était valorisée à 275 milliards de dollars, jusqu'à son pic de 1.830 milliards de dollars le 12 février 2024, illustre la croissance fulgurante du secteur de l'IA. Principalement alimentée par l'engouement pour l'IA générative, cette croissance fait le bonheur de Nvidia qui a su se positionner au cœur de l’innovation.



Le 12 février 2024, la consécration. Avec une action affichant la valeur record de 743,88 dollars, la capitalisation de Nvidia lui a permis d’atteindre la troisième place du podium mondial, derrière les indétrônables Apple et Microsoft.

Nvidia plus puissante qu’Amazon et Google ? En surpassant les capitalisations boursières d'Amazon et de Google, même brièvement, Nvidia a démontré que l'ère de l'IA est désormais une réalité économique incontournable. Cette performance, avec un résultat net multiplié par 13,5 en 2023 par rapport à 2022, confirme Nvidia comme une entreprise technologique de premier plan et une valeur sûre pour les investisseurs.



La valorisation de Nvidia a, sans surprise, chuté par la suite. Avec une légère baisse à 1.780 milliards de dollars le 13 février 2024, avant l’ouverture de la Bourse de Paris, le géant des microprocesseurs a retrouvé sa place de 5e capitalisation boursière derrière Google et Amazon, cette dernière étant quatrième à 1.790 milliards de dollars. Mais la croissance du groupe s’annonce continue alors que l’IA entre doucement mais sûrement dans le quotidien.







