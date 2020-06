OCDE : une année catastrophe pour l'économie mondiale et française en 2020

Dans la dernière édition de ses perspectives économiques pour 2020, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) dépeint une économie mondiale en grande difficulté. Deux hypothèses ont été mises au point, le premier est un scénario où l'épidémie est maîtrisée, le second où une deuxième vague frappe durement. L'activité économique de la planète devrait dans le premier cas reculer de 6%, dans le deuxième cas de 7,6%. Dans la zone euro, le produit intérieur brut chutera de 9,1% ou de 11,5% dans le pire des scénarios. Dans les pays ayant l'euro comme monnaie commune, le trio de tête des plus durement frappés seront la France, l'Italie et l'Espagne.



Pour ce qui concerne l'Hexagone, le scénario d'une épidémie maîtrisée correspond tout de même à une dégringolade du PIB de 11,4%. Dans l'hypothèse du pire (une nouvelle vague épidémique), cette chute s'établira à 14,1%. Le gouvernement a revu sa prévision de l'activité économique pour cette année, et s'attend désormais à un recul de 11% du PIB. La Banque de France table elle sur une baisse de 10%. Dans tous les cas, ce n'est guère encourageant.