OMC : le commerce et la croissance dans le monde à l'épreuve de la guerre en Ukraine

Et ce n'est pas tout. La Russie est un acteur clé dans la fourniture de palladium (26% des exportations dans le monde). Quant à l'Ukraine, le pays assure une bonne partie de la fourniture mondiale de néon, un gaz indispensable pour la production de semi-conducteurs. Entre les sanctions imposées à la Russie et l'économie détruite de l'Ukraine, de nombreuses chaînes d'approvisionnement vont rencontrer de sérieuses difficultés.



L'OMC indique que certaines régions du monde souffriront plus que d'autres du conflit. Ce sera le cas de l'Afrique et du Moyen-Orient, qui importent la moitié de leur blé d'Ukraine et de Russie. La hausse des prix dans ces zones pourrait s'établir entre 50 et 85% en fonction des produits importés, de quoi dégrader un peu plus la situation économique de pays déjà frappés de plein fouet par la pandémie.