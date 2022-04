ONG : L’influence de Bill Gates, Klaus Schwab et George Soros à la Commission européenne

Le rapport de Thibault Kerlirzin s’arrête également sur l’Open Society de George Soros. Si cette ONG dispose d’une branche bruxelloise (l’OSEPI), elle reste domiciliée principalement à New York et à Bruxelles. En outre, l’influence du siège américain est directe puisqu’elle finance généreusement plusieurs dizaines d’autres ONG qui mènent un lobbying soutenu auprès de la Commission européenne (Transparency International, Human Rights Watch, Reporters Sans Frontières…). Ceci, en plus de l’Université d’Europe centrale fondée par Soros et dont on retrouve des diplômés aussi bien à la Commission qu’au Parlement européen ou au Conseil de l’Union Européenne.



L’Open Society n’est pas la seule ONG faussement européenne du rapport. Transport & Environment est une structure qui pousse à la transition énergétique dans le domaine du transport (révision des normes sur le CO 2 , système d’échange de quotas d’émission, stratégie hydrogène dans l’aviation et le fret…). Entre 2014 et 2019, T&E s’est classée 2e des ONG ayant obtenu le plus de rendez-vous avec les fonctionnaires de la Commission européenne. Or ses bailleurs de fonds (outre la Commission elle-même) sont majoritairement extraeuropéens : États-Unis, Suisse, Norvège… Tout ceci, sans que les intérêts que représentent vraiment ces ONG ne soient jamais questionnés.