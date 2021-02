Office Depot France en redressement judiciaire

La direction entend profiter de ce redressement judiciaire pour « se donner du temps » afin de faire émerger « toutes solutions de nature à pérenniser ses activités mais également d'accélérer l'achèvement de son plan de transformation ». Dans l'intervalle, elle va poursuivre l'exploitation de la société, qui emploie 1.750 salariés dans toute la France et gère 60 magasins. Office Depot France exploite également des sites de e-commerce et un centre logistique intégré qui comprend trois entrepôts et 22 plateformes de distribution.



Office Depot France n'est qu'une des trop nombreuses entreprises à subir de plein fouet l'impact de la crise sanitaire et économique. Malgré les aides du gouvernement — fonds de solidarité, chômage partiels, prêts garantis —, les sociétés ayant les reins trop fragiles ne sont pas en mesure de maintenir leur tête hors de l'eau, alors que l'activité est toujours paralysée par les mesures de restriction.