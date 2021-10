Olecio lance une plateforme digitale gratuite dédiée à l’emploi et à la formation pour tous !

L’envie de changer de métier, de découvrir de nouvelles formations ou de se reconvertir n’a jamais été aussi forte. Parce que tout le monde n’a pas accès à un réseau professionnel et à des conseils adaptés, la plateforme Olecio permet à chacun d’envisager son avenir professionnel avec un œil neuf, à son rythme, grâce à des contenus adaptés à son âge, sa culture et ses envies. Olecio, véritable média social emploi et formation, propose des informations, de l’orientation et de l’accompagnement pour tous, et en particulier les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion.Sur le site, les internautes peuvent accéder à près de 2000 vidéos, podcasts, articles ou jeux d’influenceurs (ex. les podcasteurs : Philosophy is Sexy, Au turbin ! etc.), d’experts (ex. Les Compagnons du Devoir) ou d’institutionnels (ex., La Cité de l’Économie). Chaque contenu est scrupuleusement sélectionné par l’équipe d’Olecio (validation du contenu, de l’auteur, de l’intérêt pour les utilisateurs…). Tous les contenus sont classés par centre d’intérêt, par secteur ou par métier. De l’avis de professionnels, aux conseils d’influenceurs, chacun, selon ses préférences, peut naviguer sur la plateforme au gré de ses envies, découvrir sa vocation ou son nouveau métier et, ainsi, construire son avenir.Olecio est une plateforme unique en son genre dans le domaine de l’emploi et de la formation. Ses fondateurs, experts engagés dans le secteur, proposent une vision novatrice alliant tout à la fois le sérieux et l’expertise des contenus à une expérience utilisateur qui suit les codes de consommation actuels du grand public (YouTube, Netflix, Wikipédia…). La plateforme mise sur une expérience utilisateur optimale avec la volonté de construire une communauté engagée autour d’enjeux sociétaux majeurs (accès à la connaissance pour tous, orientation pour tous, accès à la formation…).Outre la découverte de contenus variés, Olecio.fr propose une navigation intuitive et personnalisée. La plateforme propose à l’utilisateur des contenus en fonction de ses consultations et préférences, mais aussi des informations sur les moyens d’accéder à la formation et de la financer. Enfin, la plateforme met en relation ses utilisateurs avec des acteurs du secteur de l’orientation, de l’emploi et de la formation pour aller plus loin.La plateforme Olecio a été conçue pour répondre au plus large public possible, quels que soient le parcours, l’expérience ou les qualifications des utilisateurs. La variété de ses contenus, sur la forme et sur le fond, permet de répondre de façon simple à toutes les situations et d’ouvrir des perspectives à tous. Olecio veut, en particulier, rendre accessible l’orientation ou la reconversion professionnelle à des publics peu qualifiés et peu informés sur les possibilités de métiers et les modalités de formation. La plateforme a pour ambition de développer chez tous la curiosité et devenir le réseau social emploi et formation de référence, champion de l’employabilité. La découverte des contenus, leur variété ainsi que la simplicité d’utilisation procurent un plaisir de la découverte et une envie de se former.La plateforme se veut d’utilité publique, elle est gratuite dans sa logique d’accessibilité à tous. Rejoignez la communauté Olecio ! Votre avenir professionnel se joue là !*Enquête web BVA 2021À propos d’Olecio :Olecio est une start-up créée en 2021 par Sébastien Levy Prudent et Édouard Jomier, spécialistes du monde de l’emploi et de la formation pour développer des services innovants contribuant au développement de l’employabilité de tous les publics, en particulier les moins qualifiés.