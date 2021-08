OnlyFans bannit le porno, vers un scénario à la Tumblr ?

Dans le milieu des travailleurs et travailleuses du sexe (TDS), la rumeur courait depuis plusieurs mois. Elle est officielle : dans un entretien accordé au magazine Variety le 19 août 2021,Le « nu » devrait rester autorisé, dans la limite des nouvelles conditions d’utilisation, qui n’ont pas encore été dévoilées.La décision n’est pas étonnante : le site a cherché des investisseurs pour se développer. Or, il est rare, voire impossible, de trouver des investisseurs qui acceptent de travailler dans un domaine aussi mal perçu que le porno.Et l’annonce n’a pas été faite au hasard : quelques jours auparavant, c’est une application iOS et Android, OFTV, exempte de contenu pour adultes pour respecter les conditions d’utilisation d’Apple et Google, qui a été lancée.