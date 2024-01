Orange Bank va fermer et rejette une offre de reprise

Parallèlement, Orange poursuit ses discussions avec BNP Paribas et sa filiale Hello bank ! pour le transfert de ses clients. Fin 2022, Orange Bank comptait environ 478.000 comptes clients. L'objectif d'Orange est de parvenir à un accord d'ici fin mars, avec l'ambition de proposer à ses clients une offre avantageuse grâce à cette collaboration.



La fermeture de la banque en ligne d'Orange, lancée en 2017, représente une étape significative dans la restructuration des activités bancaires du groupe. Le rejet de l'offre de Ripplewood et la poursuite des négociations avec BNP Paribas démontrent l'engagement d'Orange dans la recherche de solutions à la fois responsables et avantageuses pour ses clients et employés. Cette décision stratégique reflète également les défis et la dynamique du secteur bancaire en ligne, où la concurrence intense et les exigences de rentabilité dictent les orientations des entreprises.