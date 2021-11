Orange croit à une consolidation à trois opérateurs en France

« Pour les entreprises qui ne sont plus cotées en Bourse, il est probablement plus facile de réfléchir à des options stratégiques, peut-être à une consolidation sur le marché français », explique-t-il en faisant référence à Altice (SFR) et à Iliad (Free), qui se sont tous deux retirés de la Bourse pour pouvoir agir de manière plus discrète, loin des yeux des investisseurs. Orange pourrait peser de tout son poids dans cette consolidation à venir.



L’opérateur historique n’a jamais fait mystère de son souhait de voir apparaître des « champions européens » en mesure de concurrencer les géants américains et chinois un jour. Évidemment, Orange se verrait bien endosser ce rôle, dont le premier pas serait d’absorber un de ses concurrents en France et envisager des acquisitions en Europe et ailleurs.