Orange va créer 8.000 CDI

Gervais Pellissier, le directeur général délégué en charge de la transformation du groupe, explique dans le communiqué que « l'entreprise de demain se construit dès à présent ». Ces embauches et ces programmes visent à adapter Orange aux nouvelles exigences du marché, en particulier tout ce qui touche au numérique. Ces dispositifs sont la conséquence d'un accord intergénérationnel signé avec trois organisations syndicales.



Du côté syndical justement, on alerte sur le « défi de taille » que représente le programme de temps partiel pour les employés en fin de carrière. La CFE-CGC se dit « plus que vigilant » sur les conséquences des départs naturels au sein de l'entreprise, qui s'établiront entre 6.000 et 10.000 dans les prochaines années. Des départs qui accroîtront la charge de travail « non maîtrisé » pour ceux qui restent.