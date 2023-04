Orange voit son chiffre d'affaires augmenter malgré un recul en France

Orange, le géant français des télécoms, a enregistré une hausse de 1,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, atteignant 10,62 milliards d'euros. Cependant, en France, son principal marché, les revenus ont diminué de 1,8%, malgré la croissance du chiffre d'affaires des services de détail (+0,6%). En Europe, où Orange est présent dans sept pays, les ventes ont bondi de 3,8%, tirées par les services de détail et les hausses de tarifs réalisées en 2022.



La croissance est principalement due à la performance de la zone Afrique et Moyen-Orient, avec une augmentation de 9,1% sur un an (+141 millions d'euros). Cette région est le principal moteur de croissance du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'Espagne confirme également son retour à la croissance (+2,8%) au premier trimestre. Orange espère finaliser au second semestre son projet de fusion de sa filiale espagnole avec MasMovil.