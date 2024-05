Origin’Info : un nouveau logo pour connaitre l'origine des produits alimentaires

Le logo Origin’Info représente une avancée significative vers une plus grande transparence pour les consommateurs. « C’est le sens de l’histoire », explique Olivia Grégoire, soulignant que plus de 80 % des consommateurs considèrent l'origine géographique des produits comme un facteur déterminant de leurs achats, après le prix.



Dès à présent, les produits alimentaires transformés, tels que les pizzas ou les plats préparés, pourront arborer ce logo. Celui-ci indiquera les trois principales matières agricoles et leurs pays d'origine, fournissant ainsi une information claire et pertinente. « Un logo très neutre a été retenu, peut-être un peu austère », reconnaît la ministre déléguée au Commerce au Parisien, mais il a été conçu pour être le plus compréhensible possible.



En plus du logo de base, deux autres versions pourront être utilisées. L'une mentionnera le lieu de fabrication du produit transformé, et l'autre inclura un camembert indiquant la part de chaque matière première dans la composition du produit. David Garbous, président de l'association En vérité, se réjouit de cette dernière option, qu'il juge la plus informative.