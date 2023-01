Où trouver le Big Mac le moins cher de France ?

McDonald's a prévenu ses clients que le prix du Big Mac, son sandwich-vedette, et de l'ensemble de ses produits, allaient augmenter sous le coup de l'inflation. Néanmoins, la chaîne a précisé que cette hausse des tarifs de la carte resterait modérée. Au Parisien, le numéro 1 de la restauration rapide a martelé que tout sera mis en œuvre pour continuer de proposer des prix « attractifs et accessibles ». Dans ce domaine, ce sont les restaurants qui font la loi, de manière individuelle.



Dans le même quotidien, on apprend ainsi que le prix du Big Mac varie : le célèbre hamburger peut ainsi coûter de 4,40 à 6,90 euros en fonction du lieu où on se trouve. Le prix moyen s'établit quant à lui à 5,40 euros. Pour manger le Big Mac le moins cher de France, il faut se rendre à Vincennes, en Val-de-Marne, où il est possible de s'offrir le sandwich pour 4,40 euros. Le Big Mac le plus cher se trouve dans l'agglomération de Dijon où plusieurs restaurants le proposent à 6,90 euros !