Ouigo Train classique : succès sur toute la ligne pour les petits prix (et la lenteur)

Du côté de la SNCF, l'offre Ouigo Train classique est tout aussi économique puisque ce sont d'anciennes rames (des TER en particulier) qui sont rénovés a minima et remis sur les rails. Le confort et les prestations y sont d'ailleurs spartiates : pas de Wi-Fi et les prises électriques sont limitées. Néanmoins, si l'offre séduit comme ça semble être le cas, la SNCF pourrait améliorer les aménagements intérieurs.



« Nous voulons continuer à grappiller des parts de marché à la route en lançant l’offre partout où il y a du monde sur l’autoroute. Que ce soit en France ou à l’étranger », explique encore le transporteur. La SNCF s'était donné deux ans pour valider ou non ce modèle de trains moins chers mais plus lents. Le résultat semble déjà au rendez-vous.