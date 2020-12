Ouverture des commerces chaque dimanche de janvier : le gouvernement est pour

Le ministère de l'Économie est favorable à ces ouvertures dominicales pour deux raisons. La première, c'est qu'elles permettront d'écouler plus facilement les stocks invendus durant le confinement de novembre. L'autre raison est directement liée à la crise sanitaire : ouvrir le dimanche permet d'étaler les flux de clients et ainsi, limiter les risques de contamination. Une partie de la clientèle sera plus encline à se rendre en boutique le dimanche plutôt que les jours de semaine. L'objectif étant d'éviter le trop plein de personnes.



Ce ne sera pas inutile alors que les soldes d'hiver débuteront cette année le 20 janvier, et non pas le 6 comme prévu. Avec là encore l'ambition de refaire de la trésorerie. C'est désormais au tour du ministère du Travail de se positionner sur ce dossier, en lien avec les syndicats qui ont leur mot à dire. A priori, tout le monde ayant intérêt à ce que les commerçants survivent pendant l'épidémie, cela pourrait n'être qu'une formalité.