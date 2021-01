PGE : le gouvernement étudie l'étalement des remboursements et même la transformation en subvention

C'est la raison pour laquelle l'hôte de Bercy se dit « prêt » à regarder, pour certains secteurs toujours touchés par la crise, si un étalement est envisageable (notamment dans l'aéronautique). Un échéancier plus étendu qui serait destiné aux entreprises ayant bénéficié des prêts les plus importants. Néanmoins, il faudra négocier avec la Commission européenne pour « étudier, dans certains secteurs spécifiques, si cet étalement est envisageable ». Dans l'esprit de Bruxelles, ces PGE au remboursement davantage étalé dans le temps sont l'équivalent d'aides publiques d'État, qui sont soumis à des règles strictes. Bien que la Commission ait fait preuve de souplesse dans la tempête.



Bruno Le Maire n'exclut pas non plus que certains prêts garantis par l'État se transforment en subventions pures et simples. Une transformation qui se réaliserait au cas par cas, et elle se limiterait aux entreprises les plus en difficulté. Là aussi, cela demandera certainement des discussions avec la Commission européenne.