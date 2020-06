PSA : pas de salariés polonais à l'usine d'Hordain

Jeudi 11 juin, le constructeur automobile annonçait son intention de faire venir de Pologne plusieurs de ses salariés afin de renforcer les équipes du site français d'Hordain : 270 ouvriers polonais de l'usine de Gliwice, qui produit des Opel Astra, logés par PSA dans la région et payés selon la convention collective française du secteur. L'entreprise expliquait que la crise économique brutale suscitée par l'épidémie de coronavirus « nécessite de réagir avec agilité et efficience, afin d'assurer la pérennité du groupe PSA ». Le constructeur indique aussi que « les mobilités temporaires entre sites s'inscrivent dans la logique de 'solidarité industrielle' pour des salariés dont le cœur de métier est la fabrication de véhicules ». Ainsi, 50 salariés polonais ont commencé à travailler à l'usine PSA de Metz.



La décision a soulevé un vent de colère auprès des syndicats et de nombreux politiques. La CFTC a ainsi expliqué que si cette initiative répondait à une « logique économique », une entreprise avait aussi une « responsabilité sociale ». La CGT a de son côté mis tout le monde dans le même sac, en affirmant que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, était du côté de PSA : « Ils vont s'entendre sur le dos des intérimaires, sur le dos des travailleurs de PSA et de nos camarades de Pologne, d'Espagne et d'Allemagne », a dénoncé Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT chez PSA, au micro de Franceinfo.