PSA : recul des ventes de 10% dans le monde en 2019

Les véhicules des quatre marques du groupe français (Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall) n'ont pas fait recette l'an dernier, malgré une bonne tenue des ventes en France en décembre, avec des immatriculations neuves qui ont bondi de 1,35%. Malheureusement, il ne s'agit que d'un petit rayon de soleil pour l'entreprise, qui accuse une baisse de ses ventes de 10% dans le monde en 2019. PSA a vendu un total de 3,49 millions de véhicules l'an dernier, d'après un communiqué de la société. En Europe, principal marché du constructeur avec 87% de ses livraisons, la baisse est de 2,5%. La fortune de PSA a été diverse sur le vieux continent : stabilité des ventes en France et au Royaume-Uni, baisse en Allemagne (-0,6%), mais progression en Espagne (+0,2%) et en Italie (+0,5%).



Les volumes sont également en recul, beaucoup plus fortement, dans la zone Moyen-Orient et Afrique : les ventes y ont flanché de 43,7% sur l'ensemble de l'année. Malgré tout, l'espoir d'une reprise est de mise avec l'ouverture d'une nouvelle usine au Maroc, en septembre dernier. D'ici cet été, elle produira 200 000 véhicules par an, ce qui aidera le groupe à renforcer sa position et engranger les parts de marché dans la région.