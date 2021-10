Pandora Papers : l’immobilier de luxe de la Côte d’Azur, paradis du blanchiment ?

Ainsi, le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, figure en bonne place dans ces Pandora Papers avec l’acquisition en 2009 de deux biens immobiliers sur un terrain de trois hectares à Mougins dans les Alpes-Maritimes, en faisant transiter 15 millions d’euros par une de ses sociétés aux Îles Vierges britanniques puis une autre aux États-Unis, et une dernière à Monaco. Difficile de faire plus discret et opaque, qui plus est en faisant appel à une méthode bien connue des spécialistes de la lutte anti-blanchiment : le « loan-back » ou « auto-prêt ».



Autre outil de blanchiment courant : les travaux sur des biens immobiliers. Les documents issus des Pandora Papers mettent ainsi en lumière les dizaines de millions d’euros prétendument investis, via des montages internationaux complexes, sur des terrains et des projets de villas sur la Côte d’Azur, avec la complicité d’architectes, agents immobiliers et notaires. Une façon classique d’utiliser des fonds douteux pour augmenter artificiellement la valeur d’un bien.