Pâques 2024 : le marché du chocolat a résisté

Parmi les produits les plus prisés, les Ferrero Rocher se distinguent nettement avec 419,5 tonnes vendues durant la saison de Pâques, suivis de près par les lapins Lindt Or (272 tonnes) et les Kinder Schokobons (229,3 tonnes). Ces chiffres illustrent non seulement les préférences des consommateurs français mais aussi la capacité des marques à maintenir un niveau élevé de ventes malgré les défis économiques.



Il est intéressant de noter que les produits destinés aux adultes ont réalisé une meilleure performance, en partie grâce à une moindre augmentation de leurs prix (+3%) comparativement à ceux destinés aux enfants (+7,5%). Cette tendance suggère une évolution des habitudes de consommation, les adultes s'octroyant des plaisirs chocolatés malgré la hausse des prix, tandis que les choix pour les enfants sont peut-être plus scrutés en termes de budget.



L'avenir du marché du chocolat de Pâques semble naviguer entre incertitudes climatiques et résilience économique. Si la tradition de la chasse aux œufs reste ancrée dans les mœurs françaises, la fluctuation des prix du cacao et les impacts du réchauffement climatique pourraient continuer d'influencer les décisions des consommateurs et des producteurs. Toutefois, cette année témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable, tant de la part des consommateurs que des industriels du chocolat, face à des conditions difficiles. La question demeure : cette tendance se poursuivra-t-elle dans les années à venir ?