Paradis fiscaux : la France inscrit treize États et territoires dans sa liste noire

La nouvelle liste noire des paradis fiscaux compte treize états ou territoires, selon l'arrêté publié ce mardi et relayé par Les Echos : Anguilla, les Bahamas, les Fidji, Guam, les Iles Vierges américaines, les Iles Vierges britanniques, Oman, le Panama, les Samoa américaines, les Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu. La dernière mise à jour de la liste remonte à 2016, elle a donc été revue en profondeur comme l'avait d'ailleurs annoncé Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, en décembre dernier.



Les pays qui ont été retirés de la liste l'ont été en raison de la signature avec la France de convention d'assistance administrative, qui permette l'échange d'informations fiscales. Par conséquent, le Botswana, Brunei, Guatemala, les Iles Marshall, Nauru et Niue ne sont plus partie de cette liste noire. En revanche, le Panama y demeure même si le pays a signé une convention avec Paris. Mais le scandale des « Panama papers » est passé par là.