Pari gagnant pour Amazon avec 150 millions d’abonnés Prime

Un investissement payant, et qui permet à l’entreprise de multiplier les abonnés : le nombre de clients payants a atteint 150 millions dans le monde, selon Jeff Bezos, soit 50 millions de plus que l’année précédente. Aux États-Unis, l’abonnement revient à 119 dollars par an, contre 49 euros en France. Outre la livraison sous un jour, et parfois dès le soir même, l’abonnement Prime donne droit à un certain nombre de services dont l’accès à Prime Video, le service de streaming concurrent de Netflix.



Dans le secteur du cloud, où Amazon est également présent avec son offre AWS, c’est aussi une réussite. Le chiffre d’affaires progresse de 34%, avec 10 milliards de dollars. Dans ce domaine, Amazon est concurrencé par Microsoft dont l’offre Azure connaît elle aussi une croissance spectaculaire, encore plus qu’AWS. Amazon détient un tiers de ce marché très lucratif, contre moins de 15% pour Microsoft.