Paris 2024 : des Jeux Olympiques parmi les moins chers ?

Avec un budget final estimé à 11,8 milliards d'euros, les Jeux Olympiques de Paris se positionnent comme l'une des éditions les moins onéreuses de ces dernières décennies, et promettent un équilibre entre les dépenses engagées et les bénéfices économiques pour la France.



La préparation de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024 représente un investissement conséquent, évalué à 11,8 milliards d'euros selon les dernières estimations du cabinet Astarès repris par BFMTV. Ce montant, qui surpasse les prévisions initiales, se répartit entre les dépenses publiques et privées, avec respectivement 5,2 milliards et 6,6 milliards d'euros alloués. Ces chiffres soulignent l'ampleur de l'événement, qui nécessitent des investissements significatifs tant dans l'organisation que dans les infrastructures, sans pour autant dépasser les budgets de précédentes éditions des Jeux.



L'analyse d'Astarès met en lumière un coût d'organisation et d'infrastructures équilibré, avec une part importante des dépenses dédiée à la sécurité et à la prévention des éventuels dépassements budgétaires. Cette gestion financière s'inscrit dans un contexte où les Jeux de Paris aspirent à être parmi les moins chers depuis 1988, se classant juste après ceux d'Atlanta et de Sydney en termes de coût.