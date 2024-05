Paris 2024 : les prix des courses Uber vont augmenter

« Si on veut faire plaisir au chauffeur (avec des tarifs supérieurs) on risque d'avoir moins de trajets », a souligné Mme Serieys à l'AFP. Elle a ajouté que cette période sera une opportunité pour beaucoup de visiteurs de découvrir l'application Uber. Pour optimiser les trajets, la plateforme mettra en avant son offre économique « Share », qui permet de grouper plusieurs clients aux destinations proches dans un même véhicule.



Malgré ces préparations, une grande inconnue subsiste : l'état de la circulation à Paris durant les Jeux. Les zones olympiques seront fermées aux véhicules non autorisés, limitant ainsi les déplacements autour des sites sportifs. Uber compte sur son application pour guider les VTC en cas de fort trafic.



Un autre enjeu pour les compagnies de VTC sera de s'entendre avec la préfecture et la mairie de Paris sur les points de dépose et de récupération des clients autour des gares SNCF. La durée de cette saison estivale pourrait être plus longue que d'habitude, avec des Parisiens partant plus tôt ou plus tard en vacances, et un retour plus complexe avec les Jeux paralympiques fin août.



Laureline Serieys prévoit que « les Jeux paralympiques vont être sacrément complexes : les Français seront rentrés ». Cette période sera donc déterminante pour Uber et ses chauffeurs, qui devront s'adapter à des conditions de circulation inédites tout en répondant à une demande en forte hausse.