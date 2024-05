Paris au classement des villes les plus riches du monde

Paris reste ancrée à la septième place dans le dernier classement des villes abritant le plus de millionnaires. Avec 165.000 millionnaires recensés en 2023, la capitale française et sa région montrent une augmentation de 13 % par rapport à 2013, selon les chiffres de Henley & Partners.



Cette évolution témoigne d'une concentration de richesse notable dans une région qui compte 12,2 millions d'habitants. Un habitant sur 74 disposant d’une richesse pouvant être investie d’un million de dollars ou plus. Cette définition du « millionnaire », comme le précise le cabinet, englobe les avoirs en sociétés cotées, en espèces et en biens immobiliers résidentiels sans dettes.



Le maintien de Paris à cette position est d'autant plus notable que d'autres grandes métropoles, notamment asiatiques et américaines, ont observé d'importantes fluctuations. La capitale française fait figure d'exception en Europe occidentale, contrastant avec des villes comme Londres, qui a vu le nombre de ses millionnaires diminuer de 10 % en dix ans suite au Brexit. Cette résilience de Paris peut être attribuée à un mélange de facteurs économiques stables et d'un attrait constant pour les investissements de luxe et immobiliers.