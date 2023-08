Paris confirme son statut de hub financier en Europe après le Brexit

Plusieurs facteurs expliquent le choix de Paris par les banques américaines et européennes. Parmi les banques américaines ayant choisi Paris, citons JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs et l'assureur Chubb. Emmanuel Goldstein, directeur général France de Morgan Stanley, a déclaré avoir choisi la France pour « une réelle profondeur de talents », tandis que Vanessa Holtz, responsable pour la France de Bank of America, a vanté les attraits économiques et culturels de Paris.



Face à Francfort, Paris ressort nettement vainqueur. La préférence pour Paris réside dans la centralité géographique en Europe, un « bassin de grandes entreprises » inégalé, et des réformes en faveur des entreprises. La qualité de vie à Paris est également un facteur déterminant. L'attraction de la capitale française ne se limite pas aux activités de marché. Le patron de Paris Europlace reconnaît une volonté de convaincre d'implanter également en France les métiers de middle et back office, tels que la gestion des risques, le suivi des transactions ou l'informatique.