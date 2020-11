Paris : hausse à prévoir des taxes immobilières pour les propriétaires

Anne Hidalgo pourrait bien revenir sur une de ses promesses électorales, à savoir celle où elle s'engageait à ne pas augmenter les impôts. Il faut dire que la crise sanitaire est passée par là et avec elle, le creusement des déficits de la ville. La dette de Paris devrait s'établir à 7,1 milliards d'euros l'année prochaine. Les comptes sont dans le rouge et leur aggravation s'est poursuivie depuis le début de l'épidémie. Bref, il faut trouver de l'argent frais ! Et ce sont les propriétaires qui vont être mis à contribution, selon Le Monde.



À commencer par ceux qui possèdent une résidence secondaire dans la capitale. D'après une étude de l'Insee, 9 % des logements sont dans ce cas, c'est deux fois plus qu'en Ile-de-France. Le projet de la maire de Paris est de doubler le montant de la taxe d'habitation par rapport à celles des résidences principales. On franchirait ici un cap significatif, puisque la majoration actuelle est de 60 % « seulement ». Mais ce n'est pas tout. L'édile a également en projet d'augmenter les droits de mutation, autrement dit les frais de notaire.