Pas d'augmentation des impôts, promet Bruno Le Maire

Interrogé par des lecteurs de La Dépêche du Midi , Bruno Le Maire a été catégorique :Le gouvernement a joué la carte de la dépense publique pour maintenir le pouvoir d'achat des Français et les entreprises hors de l'eau depuis le déclenchement de la crise sanitaire le printemps dernier. Le déficit de l'État, qui a explosé l'an dernier (178,2 milliards d'euros, le double de celui enregistré en 2019), est assumé. Et la dette sera remboursée, assure le ministre de l'Économie.La dette contractée par le gouvernement a un avantage, les taux d'intérêt auxquels emprunte la France sont très bas. Et « nous la rembourserons », insiste Bruno Le Maire. Comment ? « En ayant de la croissance. En réduisant la dépense publique, le moment venu ». L'hôte de Bercy attend beaucoup de la croissance et mise aussi sur les « transformations structurelles » comme la réforme de l'assurance-chômage et la réforme des retraites, qui a été mise sur pause en raison du contexte épidémique : « Ce n'est pas le moment de la mettre en œuvre, mais il y a des réalités têtues : nous sommes le pays qui travaille le moins au global, sur une durée de vie plus longue ».