Pas de coup de pouce pour le Smic début janvier

« On a un système unique au monde, qui est très protecteur pour les salariés au niveau du Smic puisqu’il prévoit une revalorisation automatique en tenant compte de l’inflation », plaide Elisabeth Borne. Néanmoins, elle promet de continuer à faire pression sur les secteurs professionnels qui ont « un certain nombre de niveaux dans leurs grilles salariales qui sont en dessous du Smic ». L'hôtellerie, la restauration, les cafés sont particulièrement visés, ce d'autant qu'ils emploient plus de 800.000 salariés.



Campagne pour l'élection présidentielle oblige, la ministre n'a pas manqué de faire le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, en rappelant que le choix du président de la République et du gouvernement avaient été d'augmenter le pouvoir d'achat en « augmentant la prime d’activité et en supprimant certaines cotisations, pour augmenter le revenu sans peser sur le coût du travail, ce qui peut détruire des emplois ».