Pas de film de Noël de Disney dans les cinémas français

Alors que le titre et la première bande-annonce du prochain film d’animation de Disney ont été dévoilés, le groupe a également annoncé que Strange World ne sera pas disponible dans les cinémas français. Mais ce ne sera le cas qu’en France, Disney ayant maintenu la diffusion dans les salles obscures ailleurs dans le monde.



À la place du cinéma, les fans devront s’inscrire sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande du géant américain, et sans aucun doute payer un supplément. Ce fut le cas pour le film Mulan, dont la diffusion en salles a été rendue impossible à cause de la Covid-19 et la fermeture des cinémas. Mais cette fois, la pandémie n’entre pas dans les paramètres ayant donné lieu à cette décision vivement critiquée par les diffuseurs français.