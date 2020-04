Pas de hausse d’impôts, assure Gérald Darmanin

Le plan d’urgence de 110 milliards d’euros, financé par la dette, devra être remboursé, a récemment martelé le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Les contribuables vont donc en toute logique devoir mettre la main à la poche, mais de quelle manière ? Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, a tracé quelques perspectives au micro de France Inter et confirmé l’intention du gouvernement de ne pas augmenter les impôts. « Il y a deux stratégies. La première revient à considérer qu'il faut augmenter les impôts. Ce n'est pas notre choix, car de cette manière, vous allez démoraliser les Français », explique le ministre.



Pourtant, il faudra bien remonter la pente qualifiée de « brutale » par Edouard Philippe. La contraction de la croissance en 2020 est prévue à 8%, tandis que le déficit devrait s’établir à 9% et la dette exploser à 115%. Quelles peuvent être les solutions pour redresser les finances publiques, si les impôts en sont exclus ? Gérald Darmanin parie sur la reprise économique qui créera des recettes et rembourseront la dette.