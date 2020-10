Pas de hausse de la taxe sur le SP95-E10

Le gouvernement, sentant sans doute la polémique monter depuis sa découverte il y a quelques jours, a fait machine arrière. Bruno Le Maire a annoncé qu'il n'y aura aucun changement sur la fiscalité du sans plomb 95 avec 10% de bioéthanol (SP95-E10). Le ministre de l'Économie a expliqué que la hausse de la TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) sur cette essence allait à l'encontre du choix de l'exécutif de « ne pas augmenter les impôts et les taxes des Français ». Dont acte.



L'annonce du relèvement de la TICPE sur le SP95-E10 avait provoqué une levée de bouclier auprès de 40 Millions d'automobilistes, qui avait rappelé l'engagement de l'État à ne pas augmenter la fiscalité sur les carburants « au lendemain de la crise sociale des Gilets jaunes qui était née de la flambée des prix à la pompe ». C'était d'autant plus malheureux que le SP95-E10 est l'essence sans plomb la plus vendue en France, devant le SP95 et SP98.