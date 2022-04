Pas de hausse des prix des billets à la SNCF cette année

En revanche, le patron de SNCF Voyageurs ne peut pas prédire l'avenir. « On ne sait pas comment les cours vont évoluer », a-t-il admis en poursuivant : « Est-ce que je me couvre aujourd'hui pour 2023 et les années suivantes ou est-ce qu'on attend ? ». S'il n'a pas de réponse à cette question, il a tout de même estimé que le surcoût des prix de l'énergie pouvait « se transformer en quelques centaines de millions d'euros ». On verra alors si le groupe peut maintenir ses prix.



Du côté de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), on a appelé le gouvernement à mettre en œuvre un dispositif de versement des subventions de soutien pour les entreprises dont les prix de l'énergie représentent une part élevée de charges. L'UTP estime que l'impact de l'augmentation des coûts de l'énergie sera de 52 millions d'euros par an.