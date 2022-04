Pas de hausse vertigineuse des salaires cette année

Pourtant, le niveau de l'inflation aurait pu laisser espérer de bonnes surprises pour les salariés. Il est vrai que le pouvoir d'achat est fortement mis à mal, et cela ne devrait pas s'arranger dans les prochains mois. Les entreprises pourraient néanmoins consentir à des gestes supplémentaires, comme davantage de télétravail ou encore des primes plus généreuses.



Ainsi, la fameuse « prime Macron » sera versée par un quart des entreprises, pour un montant moyen de 500 euros. L'an dernier, elles étaient 21% à verser ce bonus toujours bienvenu, mais qui ne compte pas dans l'avancement des salaires. Il faut néanmoins s'attendre à quelques déceptions qui pourraient pousser certains salariés à aller voir ailleurs, un danger pour les entreprises alors que le chômage est au plus bas.