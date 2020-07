Pas de suppression de la taxe d’habitation pour les plus aisés ?

Lors de son intervention télévisée, Emmanuel Macron a déclaré : « une option possible serait de décaler un peu, pour les plus fortunés d'entre nous, la suppression de la taxe d'habitation, ce qui peut être quelque chose de légitime en période de crise ». La taxe d’habitation devait en effet disparaître totalement en 2023, après trois années de baisse consécutive pour les ménages les plus aisés.



Actuellement, à la suite de la réforme sur sa suppression, seulement 20% des ménages les plus aisés sont encore soumis à cette taxe locale. Ils devaient voir le montant être réduit d’un tiers par an, entre 2021 et 2023, jusqu’à la suppression totale qui aurait ainsi touché l’ensemble de la population française.