Pas question de sacrifier les vacances d'été pour une majorité de Français

Entre les hausses des prix de l'énergie, des biens et des services, le pouvoir d'achat subit une baisse qui inquiète plus de la moitié des Français (52%), selon le sondage réalisé par le cabinet Bonial. Il y a trois mois, d'après cette même enquête, ils étaient 48% à se dire préoccupés par l'inflation. Toutefois, pas question de sacrifier les vacances !



Seules 8% des personnes interrogées envisagent d'annuler leurs vacances. Un groupe un peu plus nombreux (14%) a néanmoins l'intention de réduire le budget vacances en changeant de lieu par exemple, ou encore de type de logement. Les Français ne sacrifieront pas non plus la restauration sur le lieu de villégiature : 7% seulement d'entre eux comptent faire des achats alimentaires avant le départ pour réaliser des économies.