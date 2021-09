Pass sanitaire : le Medef demande sa levée pour les centres commerciaux

Ces conflits dans les tribunaux ajoutent des incertitudes et de l’incompréhension pour le public qui ne sait plus forcément s’il peut, ou pas, se rendre dans les centres commerciaux sans avoir de Pass sanitaire valable. Une des raisons qui pousse Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, à demander sa suspension pure et simple. Invité de BFMTV, le 2 septembre 2021, il annonce qu’il va la demander au Premier ministre.



Il explique que la mesure a conduit à une baisse de chiffre d’affaires de près d’un tiers dans les grands centres commerciaux, mais pas seulement : l’incompréhension de la mesure, notamment la question du seuil de 20.000 mètres carrés en-dessous duquel il n’y a pas de Pass sanitaire, conduit à une baisse de chiffre d’affaires de près de 15% pour l’ensemble des centres commerciaux, donc également ceux qui ne sont pas concernés.