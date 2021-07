Passe sanitaire : le gouvernement veut rassurer les entreprises inquiètes

Les entreprises ont toujours la possibilité de demander l'aide du fonds de solidarité, qui a été prolongé jusqu'à la fin du mois d'août. « Il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit dans cette crise », a-t-il ajouté en indiquant que le passe sanitaire était une « protection » pour ces entrepreneurs et « pour ces activités parce qu'il permet d'éviter une nouvelle vague de pandémie ».



Le locataire de Bercy convient qu'il peut y avoir des difficultés dans certains secteurs et territoires, « c'est bien pour ça que nous avons décidé de maintenir les aides ». Mais pour lui, le passe sanitaire ne freine pas la reprise de l'activité. Bruno Le Maire rappelle que l'économie française redémarrait « très vite et très fort » et que les chiffres de reprise dans les restaurants étaient eux aussi « très bons ».