Péages autoroutiers : les tarifs en hausse de plus de 4% en 2023

Si chaque tronçon d’autoroute aura une augmentation bien à lui, chaque concessionnaire ayant mené des discussions avec le gouvernement, Le Parisien révèle les taux les plus élevés et les plus bas de l’augmentation attendue en février 2023.Une augmentation élevée, bien supérieure à celle des années précédentes, qui se justifie par l’inflation en France ainsi que l’augmentation des coûts de fonctionnement pour les concessionnaires. Notamment en termes de carburant, ces derniers coûtant bien plus en cette fin d’année 2022 qu’en 2021, sur fond de reprise économique, crise de la Covid-19 et guerre en Ukraine.