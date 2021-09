Pénurie de composants : Stellantis suspend l'activité dans plusieurs usines

Depuis plusieurs mois, l'industrie automobile ne parvient pas à redémarrer malgré une activité en hausse en raison de la levée des restrictions sanitaires. En plus de la pandémie, les constructeurs et la filière font face à une pénurie de composants électroniques qui dure. Les sous-traitants asiatiques ne parviennent pas à fournir la demande de plus en plus élevée. Stellantis fait partie de ces entreprises qui doivent suspendre l'activité dans leurs usines, faute de composants.



Ainsi, la production de l'usine Stellantis de Rennes-La Janais restera paralysée cette semaine, comme cela avait été le cas la semaine dernière. Et à Sochaux, une ligne est toujours suspendue, elle produit des SUV qui sont les véhicules les plus vendus par le groupe. Le site italien de SevelSud est lui aussi à l'arrêt alors que c'est la plus grande usine de fabrication d'utilitaires légers en Europe. De même, l'usine d'Eisenach, en Allemagne, ne fonctionnera pas les lundis et mardis.