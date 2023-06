Pénuries de médicaments : Emmanuel Macron veut relocaliser

Lors d'une visite au laboratoire pharmaceutique Aguettant en Ardèche, Emmanuel Macron a annoncé le rapatriement en France de la production de 50 médicaments jugés essentiels. Parmi ces médicaments figurent la morphine, l'amoxicilline pédiatrique et six anti-cancéreux. La relocalisation, qui couvrira l'ensemble de la chaîne de production, devrait être effective ou significativement augmentée sur le territoire national dans les prochaines semaines pour la moitié de ces médicaments.



Le gouvernement a par ailleurs identifié une liste de 450 médicaments jugés indispensables dont la production doit être sécurisée dans les mois et années à venir. Le ministre de la Santé, François Braun, devrait communiquer la liste exhaustive plus tard dans la journée.